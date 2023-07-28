В Кузбассе на шахте "Есаульская" открыли новую лаву с запасами угля 1,3 млн тонн

Ее начали готовить к работе с конца 2021 года

КЕМЕРОВО, 28 июля. /ТАСС/. Распадская угольная компания открыла новую лаву на шахте "Есаульская" в Кемеровской области. Запасы угля составляют 1,3 млн тонн угля марки ГЖ, сообщается в Telegram-канале компании.

"Новая лава на "Есаульской". Ежемесячно коллектив планирует добывать по 180 тыс. тонн угля. По расчетам горняков, отработка лавы продолжится до апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

Лаву начали готовить к работе с конца 2021 года. Для безопасности шахтеров очистной забой оснастили современными цифровыми датчиками контроля метана, кислорода и оксида углерода. Для проветривания выемочного участка и отвода метано-воздушной смеси с поверхности пробурили четыре скважины большого диаметра, которые также обеспечат работу и последующих выемочных участков на центральной части пласта.

ПАО "Распадская" - производитель коксующегося угля. Производственный комплекс включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Запасы - 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.