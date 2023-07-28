OMV заключила с BP контракт на 10 лет на покупку до 1 млн тонн СПГ ежегодно

Сжиженный природный газ будут поставлять на терминал в Роттердаме или на другие терминалы в Европе

ТАСС, 28 июля. Австрийская OMV заключила с британской нефтегазовой BP десятилетний контракт на покупку до 1 млн тонн СПГ ежегодно с 2026 года, говорится в сообщении OMV.

"BP и OMV сегодня объявили о подписании долгосрочного соглашения о купле-продаже. Оно охватывает поставки до 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 10 лет, начиная с 2026 года. Согласно условиям соглашения, BP предоставит OMV СПГ из своего разнообразного глобального портфеля СПГ", - сказано в сообщении.

СПГ будет поставляться на терминал в Роттердаме, где OMV владеет регазификационными мощностями, или на другие терминалы в Европе.

Соглашение является важным шагом на пути к диверсификации и надежности источников поставок для OMV в долгосрочной перспективе, отметил глава компании Альфред Штерн.