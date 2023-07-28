28 июля, 06:20,
обновлено 28 июля, 06:42

Новак заверил Сийярто, что Россия продолжит поставки энергоносителей в Венгрию

Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Вице-премьер РФ Александр Новак
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Вице-премьер РФ указал, что Москва намерена строго выполнять заключенные ранее контракты

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россия намерена строго выполнять заключенные ранее контракты по поставкам нефти и газа в Венгрию. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в этом заверил его в четверг в разговоре по телефону вице-премьер РФ Александр Новак.

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"Вчера во второй половине дня я провел телефонный разговор с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, в ходе которого мы рассмотрели ситуацию с поставками энергоносителей. Мы пришли к выводу, что созданы все условия для того, чтобы поставки газа и нефти в нашу страну продолжались бесперебойно, и мы можем спокойно заниматься подготовкой к зиме. Александр Новак заверил, что российские поставщики намерены выполнять заключенные ранее долгосрочные контракты", - написал глава венгерского МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто также отметил, что "в последние полтора года Европа переживает тяжелый энергетический кризис". "Санкции привели к резкому росту цен и нарушению маршрутов поставок. Однако энергоснабжение Венгрии остается стабильным, поскольку мы всегда рассматривали энергетическую безопасность как реальную физическую проблему", - добавил министр.

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа из России. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.

Что касается российской нефти, то она идет в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба", которая освобождена от санкций Евросоюза. В 2022 году в Венгрию было поставлено по этому маршруту 4,9 млн тонн сырья. Нефть оттуда поступает также на нефтеперерабатывающие заводы в Чехию и Словакию. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссияВенгрия
© Информационное агентство ТАСС
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