Продажи химического концерна BASF во втором квартале снизились на 24,7%

Они составили €17,3 млрд

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Продажи крупнейшего германского химического концерна BASF из-за непростых рыночных условий во втором квартале 2023 года снизились на 24,7% в годовом выражении и составили €17,3 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

"Мы столкнулись с низким спросом со стороны наших ключевых отраслей, за исключением автомобилестроения", - отметил генеральный директор BASF Мартин Брудермюллер. Падение продаж в основном было вызвано снижением цен, прежде всего в сегментах химикатов, технологий обработки поверхностей и материалов. Операционная прибыль до вычета процентов и налогов, а также особых статей упала более чем наполовину, до €1 млрд. Чистая прибыль составила €499 млн по сравнению с €2,1 млрд в том же квартале предыдущего года.

В настоящее время BASF реализует несколько мер по повышению конкурентоспособности, в частности программу экономии. "Вместе с инициативами, которые уже реализуются в наших глобальных сервисных подразделениях, мы сократим фиксированные расходы к концу 2026 года, так что с этого момента они будут ежегодно уменьшаться примерно на €1 млрд", - заявил финансовый директор компании Дирк Эльверман. К концу 2023 года BASF рассчитывает добиться ежегодной экономии более чем €300 млн за счет программы сокращения затрат.

Прогноз BASF на второе полугодие предполагает, что объем продаж составит от €73 млрд до €76 млрд. Ранее ожидалось от €84 млрд до €87 млрд.

В интервью газете Rheinpfalz ("Райнпфальц") Брудермюллер отметил, что BASF рассчитывает на значительный рост своего бизнеса в Китае. В настоящее время на этот регион приходится 13% продаж концерна, что примерно соответствует доле выручки от бизнеса в Германии. К 2030 году BASF планирует увеличить продажи в Китае до 20%. "Бизнес очень прибыльный. Рост рынка там и текущие показатели позволяют предположить, что BASF больше выиграет от бизнеса там", - пояснил гендиректор. В южной китайской провинции Гуандун BASF строит новую производственную площадку. С этой целью компания инвестирует около 10 млрд евро к 2030 году.