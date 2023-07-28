28 июля, 06:38

OMV открыла крупнейшее за последние 40 лет газовое месторождение в Австрии

Компания рассчитывает, что разработка месторождения позволит ей увеличить добычу газа в стране на 50%

ТАСС, 28 июля. Австрийская OMV открыла крупнейшее за последние 40 лет месторождение природного газа в Австрии, говорится в сообщении компании. OMV рассчитывает, что разработка месторождения позволит ей увеличить добычу газа в стране на 50%.

"Сегодня OMV подтвердила новое открытие природного газа на разведочной скважине Wittau Tief-2a. Эксплуатируемая OMV скважина расположена в Нижней Австрии и была пробурена на финальную глубину 5 тыс. м после пяти месяцев эксплуатации", - сказано в сообщении.

Потенциальные извлекаемые ресурсы месторождения составляют около 48 ТВт·ч (28 млн баррелей н. э.). После полной разработки месторождения OMV ожидает роста своей добычи природного газа в Австрии на 50%.

"Положительный результат нашего открытия является важной новостью для OMV и ее клиентов. Поскольку мы продолжаем работать над нашей стратегией диверсификации источников поставок природного газа. Это новое открытие вносит важный вклад в обеспечение природным газом наших клиентов, особенно в Австрии, с ожиданием увеличения нашей местной добычи", - отметил глава компании Альфред Штерн. 

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Австрия
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