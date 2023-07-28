В Японии перезапустили реактор старейшей в стране АЭС

Решение приняли впервые с 2011 года, отметил телеканал NHK

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Японская компания-оператор Kansai Electric Power перезапустила первый энергоблок старейшей в стране АЭС "Такахама" в префектуре Фукуи. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что этот ректор был перезапущен впервые с 2011 года, когда в стране из-за аварии на АЭС "Фукусима-1" остановили все атомные станции.

До аварии на "Фукусиме-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее основная нагрузка по энергоснабжению страны легла на тепловые станции. Из-за напряженной ситуации с балансом спроса и предложения на рынке электроэнергии власти Японии уделяют большое внимание перезапуску реакторов, остановленных после аварии на "Фукусиме-1". В настоящее время в Японии частично действуют 10 из 17 существующих в стране АЭС.