СМИ: Саудовская Аравия предложила Турции купить 100% акций Baykar

По данным портала Gazete Pencere, компания не рассматривает вопрос продажи более 40% своих акций

СТАМБУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия предложила Турции приобрести 100% акций ее частной компании Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе ударные Bayraktar. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Gazete Pencere, отметив, что эту инициативу обнародовали в ходе визита в монархию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 17 июля.

По информации портала, предложение саудовской стороны стало неожиданным. Компания Baykar, как утверждается, не рассматривает вопрос продажи более 40% своих акций.

Власти Турции и крупнейшая частная компания страны по производству дронов пока не прокомментировали публикацию портала.

В ходе визита Эрдогана в Саудовскую Аравию Baykar подписала с ней соглашение о поставках ударных беспилотников на сумму более $3 млрд, что стало самым крупным разовым экспортным контрактом Турции в области военно-промышленного комплекса.

В 2022 году Baykar поставила на экспорт свою продукцию на $1,2 млрд. По итогам нынешнего года продажи турецкого производителя дронов планируется увеличить.