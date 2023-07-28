Российские универмаги Slava могут занять еще 30 тыс. кв. м на площадках зарубежных брендов

Президент Magic Group Александр Перемятов отметил, что они уже заняли порядка 10 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Универмаги российских дизайнеров Slava уже заняли порядка 10 тыс. кв. м на бывших площадках международных брендов с момента их ухода из РФ. В ближайшие два года планируется занять еще около 30 тыс. кв. м, сообщил ТАСС президент Magic Group, создатель сети Александр Перемятов.

"В общей сложности порядка 10 тыс. кв. м мы заняли с момента ухода международных брендов. Планируем занять еще 30 тыс. кв. м за следующие два года", - сказал он, пояснив, что речь идет о площадках таких брендов, как Bershka, Adidas, Zara, H&M и др.

По словам Перемятова, до конца 2023 года планируется открыть еще четыре универмага Slava. Кроме того, компания ищет подходящую площадку под большой флагманский универмаг в Москве, переговоры по нескольким объектам уже ведутся. "Также есть планы выхода, во-первых, в страны бывшего СНГ - Белоруссию и Узбекистан. Во-вторых, в Китай и Арабские Эмираты", - добавил собеседник агентства.

Сейчас в России открыто четыре универмага российских дизайнеров Slava в Санкт-Петербурге, два - в Самаре, по одному в Перми, Туле, Благовещенске и Саратове.

Первый универмаг Slava появился в 2015 году. Изначально в магазинах была представлена только одежда, потом добавились аксессуары, косметика, парфюм, товары для дома, детская линейка. Компания работает только с российскими дизайнерами, но в будущем планирует привлекать дизайнеров из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. В базе сети насчитывается 6 тыс. брендов, в активных продажах - 1,5 тыс. Средняя площадь универмага - 1 тыс. кв. м, средний чек 7-10 тыс. рублей.

Импортозамещение брендов

Потенциальный риск роста вакансии в два раза, сложившийся в середине 2022 года на фоне приостановки деятельности многих торговых операторов, не реализовался, прокомментировали ТАСС аналитики Commonwealth Partnership (CMWP). На текущий момент суммарная доля вакантных площадей в торговых центрах Москвы составляет 13%, тогда как годом ранее показатель составлял 22% (с учетом операторов, приостановивших работу).

По оценке CMWP, крупные международные операторы, принявшие окончательное решение о статусе своего бизнеса на территории РФ, дали зеленый свет как локальным, так и операторам, пришедшим на российский рынок из дружественных стран. Они заместили пустующие площади, что способствовало заметному сокращению процента простаивающих торговых точек.