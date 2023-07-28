28 июля, 07:56,
обновлено 28 июля, 08:39
Саммит Россия – Африка

Путин сообщил, что Россия и Африка не приемлют "карательные" ограничительные меры

По словам президента, страны выступают против односторонних санкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия и страны Африки выступают против односторонних санкций и "карательных" ограничений в отношении государтв. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

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"Мы сообща выступаем против использования тематики климата, защиты прав человека и так называемой гендерной повестки в неблаговидных политических целях. Неприемлем такие незаконные практики, как односторонние санкции и ограничительные, а по факту карательные меры, наносящие ущерб странам, проводящим независимый курс, и создающие экономические проблемы в мировом масштабе, сдерживающие развитие", - сказал Путин.

По его словам, Россия и африканские страны расширяют сотрудничество по противодействию расползанию террористической угрозы, по реагированию на вызовы в области информационной безопасности.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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