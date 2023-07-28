СФ разрешил блокировать средства иностранцев и юрлиц, подпавших под экономические спецмеры

Соответствующий документ закрепляет право блокируемого лица получать денежные средства на свои счета, открытые в российских банках, получать проценты на сумму вклада, денежные средства, переводимые для увеличения остатка электронных денежных средств блокируемого лица

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, совершенствующий реализацию специальных экономических мер в отношении иностранных юридических и физических лиц. В частности, устанавливаются правила применения в отношении них специальных экономических мер, направленных на запрет финансовых операций и блокировку денежных средств.

Закон был инициирован в связи с указом президента РФ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Документ вносит в закон от 30 декабря 2006 года "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" поправки, предусматривающие операции по блокировке всех денежных средств и имущества в отношении блокируемых лиц. Речь идет об иностранных государствах, иностранных организациях и (или) иностранных гражданах, лицах без гражданства, подконтрольных иностранцам юридических лицах. Закон устанавливает правила применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и замораживание денежных средств и иного имущества блокируемых лиц. Это касается также финансовых операций, совершаемых в интересах блокируемых лиц. Регламентируется перечень организаций, на которые распространяется режим ограничений в виде специальных экономических мер (включая ломбарды, организации, осуществляющие функции платежного агента, кредитные кооперации, микрофинансовые организации). Так, организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе обязан отказывать в приеме ставок, в том числе интерактивных, и выплате выигрыша участнику азартной игры, в отношении которого применяются специальные экономические меры.

Закон запрещает банкам трансграничный перевод денежных средств, если их получатель включен в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.

ЦБ будет взыскивать штрафы до 5 млн рублей

Закон расширяет полномочия ЦБ РФ в отношении некредитных финансовых организаций: в случае нарушения ими требований закона о специальных мерах регулятор получит право вводить ограничение деятельности организации на срок до шести месяцев, в том числе ограничивать (полностью или частично) привлечение денежных средств, выдачу займов и проведение иных операций, а также взыскивать штраф в размере до 5 млн рублей.

Эти полномочия распространятся на профучастников рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере ОМС), негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестфондов, ПИФы, МФО, операторов финансовых, инвестиционных платформ и платформ по выпуску цифровых финансовых активов.

Документ закрепляет право блокируемого лица получать денежные средства на свои счета, открытые в российских банках, получать проценты на сумму вклада, денежные средства, переводимые для увеличения остатка электронных денежных средств блокируемого лица. Он также может получать и расходовать пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты, гарантированные государством в соответствии с законодательством РФ, уплачивать налоги, сборы, страховые взносы, пени и штрафы. Для обеспечения себя и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, блокируемое лицо имеет право получать заработную плату и расходовать ее в размере до 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи, а также оплачивать медицинские услуги на территории РФ с таким же ограничением в размере 10 тысяч рублей.

Также блокируемое лицо имеет право выплачивать зарплату в размере, не превышающем величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, и выходные пособия работникам в размере, не превышающем минимальный размер соответствующих выплат.