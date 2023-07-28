28 июля, 08:03,
обновлено 28 июля, 08:17
Саммит Россия – Африка

Путин сообщил, что российскому бизнесу есть что предложить партнерам из Африки

По словам президента, Россия и африканские страны действительно хотят укреплять взаимодействие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия и Африка намерены и далее укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несколько слов - об экономическом и гуманитарном сотрудничестве с Африкой. Проведенный вчера форум свидетельствует, что и Россия, и африканские страны действительно хотят укреплять взаимодействие в этих сферах. И прямо скажу: нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнерам из Африки", - отметил он на пленарной сессии саммита Россия - Африка. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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