Путин сообщил, что Россия направит $90 млн для снижения долговой нагрузки стран Африки

По словам президента, общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет $23 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия направит более $90 млн для снижения долговой нагрузки африканских стран, при этом общая сумма списанной РФ задолженности странам Африки составляет $23 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

"Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, еще более $90 млн", - сказал президент.

Накануне Путин подчеркнул, что Россия с оптимизмом смотрит в будущее отношений со странами Африки, потому что они опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.