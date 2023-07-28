РЖД выразили готовность вкладывать свои компетенции в развитие африканских железных дорог

Первый замглавы РЖД Сергей Павлов подчеркнул, что холдинг обладает высокими компетенциями в области технологий на железных дорогах, которые активно внедряются и используются в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) готов создавать транспортные системы и вкладывать свои компетенции в развитие железных дорог Африки. Об этом рассказал первый замглавы РЖД Сергей Павлов в ходе саммите Россия - Африка на сессии "Экспортный потенциал Россия - Африка в условиях новых вызовов".

"Мы готовы создавать транспортные системы и вкладывать все свои компетенции, а это не только проектирование, планирование, но и строительство. И холдинг доказал уже свои возможности строительства в любых условиях, при том по различным стандартам", - сказал он.

Павлов подчеркнул, что холдинг обладает высокими компетенциями в области технологий на железных дорогах, которые активно внедряются и используются в России. РЖД готовы поделиться эти навыками со странами африканского континента.

В материалах компании отмечалось, что РЖД прорабатывают проекты модернизации и строительства железнодорожной сети Египта и ЮАР.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.