Африканская энергопалата сообщила о существенном прогрессе по сотрудничеству с "Газпромом"

Председатель палаты Энджей Аюк отметил, что компания "делает многое"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Африканская энергетическая палата сообщила о существенном прогрессе по сотрудничеству с "Газпромом" в последние месяцы. Об этом заявил председатель палаты Энджей Аюк в ходе саммита Россия - Африка.

"Россия безусловно добилась многого, за последние месяцы существенный прогресс по сотрудничеству увидели с "Газпромом". "Газпром" делает многое. "Газпром" приехал в Африку в Йоханнесбург, провели потрясающую сессию, которая длилась целый день. Именно там мы серьезно поговорили о роли природного газа, о том, как он может изменить экономику", - сказал он.

Накануне директор по нефтебизнесу Tanzania petroleum development Corporation Мпамбика Уильям Чиуме заявил ТАСС, что Танзания приглашает "Газпром" принять участие в совместных проектах по геологоразведке, добыче, транспортировке и малотоннажным СПГ. Компании планировали провести переговоры в рамках саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

Ранее "Газпром" сообщал, что открыт для обсуждения конструктивных предложений из африканских стран, может предложить им свой опыт и технологические наработки.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.