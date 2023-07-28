Ленобласть рассмотрит возможность инвестиций в восстановление кофейных плантаций в Африке

Глава региона Александр Дорозденко также выразил намерение выстроить новые логистические цепочки по продвижению товаров в Анголу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ленинградская область рассмотрит возможность инвестирования в восстановление кофейных плантаций в Анголе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на саммите Россия - Африка после рабочей встречи с премьер-министром Анголы Тете Антониу.

"Первая идея, которая мне понравилась, она была предложена ангольской стороной, это, конечно же, рассмотреть возможность инвестирования в возрождение кофейных плантаций в Анголе. Крупнейшие фабрики на территории Ленинградской области очень заинтересованы в стабильных поставках зерна. Вообще это может быть очень хорошая кооперация, когда наши фабрики будут инвестировать в возрождение кофейной плантации", - сказал Дрозденко.

Губернатор отметил, что ранее Ангола была четвертой страной в мире по поставкам зернового кофе. Ленобласти принадлежит значимая часть рынка кофе в России.

Губернатор Ленобласти подчеркнул, что регион открыт для сотрудничества и хотел бы выстроить новые логистические цепочки по продвижению своих товаров в Анголу. Отдельной темой обсуждения в сфере АПК стали возможности поставок в Африку российских минеральных удобрений, которые производятся в Ленобласти.

Также стороны обсуждали возможности сотрудничества в образовательной сфере через подписание партнерских соглашений между вузами, поставки на африканский континент продукции птицепрома, сотрудничество в создании отрасли нефтепереработки.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй Медиафорум Россия-Африка.