СФ одобрил штрафы за управление машиной иностранного перевозчика с превышением габаритов

В частности, за управление транспортным средством с превышением допустимых габаритов на величину более 50 см без специального разрешения, а также с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 см предусмотрен штраф 400 тыс. рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о введении штрафов для водителей до 400 тыс. рублей за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, который принадлежит иностранному перевозчику.

С этой целью Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется новой статьей. По ней штраф для водителя составит 100 тыс. рублей за управление таким транспортным средством с превышением допустимых габаритов на величину не более 10 см без специального разрешения либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 см.

Штраф в 200 тыс. рублей будет грозить за аналогичное нарушение с превышением допустимых габаритов на величину более 10 см, но не более 20 см без специального разрешения, а также с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10 см, но не более 20 см. Штраф в 300 тыс. рублей вводится за управление транспортом с превышением допустимых габаритов на величину более 20 см, но не более 50 см без специального разрешения, а также с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 20 см, но не более 50 см.

За управление транспортным средством с превышением допустимых габаритов на величину более 50 см без специального разрешения, а также с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 см предусмотрен штраф 400 тыс. рублей.

Закон также уточняет перечень административных правонарушений, за совершение которых штраф должен быть уплачен до выезда автомобиля иностранного перевозчика из России, но не позднее 60 дней со дня вступления в силу постановления о его наложении. В перечень вошли все нарушения в области дорожного движения из главы 12 КоАП РФ, а также езда без тахографа, нарушение правил эксплуатации при осуществлении международной автомобильной перевозки и уклонение от исполнения административного наказания.

Сейчас в КоАП в числе таких нарушений указаны в том числе превышение скорости; незаконное использование автомобилей, зарегистрированных в других государствах, для перевозок грузов или пассажиров; несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузового транспорта и осуществление международных автомобильных перевозок без разрешения. Также кодекс дополняется положением о задержании автомобиля иностранного перевозчика в случае неуплаты административного штрафа в срок.