Совфед одобрил закон о правилах применения рекомендательных алгоритмов в интернете

Законом устанавливается обязательное информирование пользователей о применении таких алгоритмов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который определяет правила использования рекомендательных алгоритмов предоставления информации в интернете. Законом в том числе устанавливается обязательное информирование пользователей о применении таких алгоритмов.

Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В соответствии с законом под рекомендательными технологиями подразумеваются информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, находящихся на территории РФ.

Владельцы интернет-сайтов, на которых применяются такие технологии, будут обязаны соблюдать требования законодательства РФ, а именно не допускать применение рекомендательных алгоритмов, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций. Они также не должны допускать применение подобных технологий для предоставления информации с нарушением российского законодательства. Владельцы сайтов будут обязаны информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов, требования к содержанию такой информации и ее размещению установит Роскомнадзор.

Кроме того, на сайтах, применяющих рекомендательные технологии, должны быть размещены правила их применения. Эти правила будут содержать в том числе описание процессов и методов сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, а также источники и виды сведений, которые используются для предоставления информации с применением рекомендательных технологий.

Закон наделяет Роскомнадзор правом запрашивать у владельцев сайтов, нарушающих законодательство об использовании рекомендательных алгоритмов, информацию об их применении. Эти данные должны быть предоставлены в течение 10 дней. Роскомнадзор также сможет направлять владельцам сайтов уведомления об устранении нарушений, связанных с использованием рекомендательных алгоритмов. Нарушения должны быть устранены в течение 10 дней, а об их устранении владельцы сайтов должны будут уведомить регулятор.

В случае непринятия мер по исправлению нарушений Роскомнадзор будет незамедлительно направлять таким лицам требование о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий. Владельцы сайтов должны прекратить предоставлять такую информацию в течение суток после получения требования Роскомнадзора. В противном случае ведомство незамедлительно направляет операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу. Новеллы не будут распространяться на операторов государственных информационных систем, госорганы и органы местного самоуправления. Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.