В Общественной палате считают, что марафоны блогеров необходимо лицензировать

Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что необходимо провести "деанонимизацию" в интернете

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Просветительские марафоны, которые проводят блогеры, должны быть лицензированы, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич на пресс-конференции в Национальной службе новостей.

"Обязательно должно быть лицензирование разного рода "просветительских" марафонов. У нас люди сегодня без специального и высшего образования проводят "обучающие" тренинги и прочее. Собирают деньги за это, но не может быть такого, чтобы какой-то 20-летний блогер рассказывал людям, как преуспеть в чем-то, особенно в вопросах здоровья. Он тогда должен иметь соответствующие документы, подтверждающие его право заниматься подобной деятельностью, потому что покупатели этого тренинга могут причинить вред своему здоровью", - сказал Малькевич, добавив, что это "беда общества", поскольку законодательно деятельность блогеров не отрегулирована.

Также он считает, что необходимо провести "деанонимизацию" в интернете: "В отношении нас полтора года идет прокси-война руками украинцев, идет тотальная информационная война против страны, а у нас до сих пор "торжествуют" анонимы. И каждый раз, когда мы говорим о том, что нужно проводить авторизацию по мобильному телефону, зарегистрированному на конкретного человека, начинают говорить о том, что это "наступление на свободу слова". Надо с этим завязывать".

Малькевич заявил и о необходимости отредактировать закон о СМИ РФ, поскольку в него не включено регулирование деятельности новых медиа. "Тогда не было интернета, соответственно, отношения в этой сфере регулируются массой других законов. В Общественной палате мы говорили о том, что должен быть один документ - закон об интернете или цифровой кодекс, в котором будет все прописано. Нужно загнать все под одну обложку и прописать понятным языком. Например, глава первая - о дискредитации" и так далее. Плюс, отредактированный закон о СМИ", - сказал Малькевич.