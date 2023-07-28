"Интер РАО - экспорт" прорабатывает проекты с отечественным инжинирингом в странах Африки

Генеральный директор компании Максим Сергеев сообщил, что предложение "полностью посчитанных станций" 5 МВт с потенциалом эффективного масштабирования до 20 МВт востребовано на рынке Африки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. "Интер РАО - экспорт" прорабатывают проекты с отечественным инжинирингом в ряде стран Африки - компания предлагает проекты станций 5 МВт с возможностью масштабирования до 20 МВт. Об этом в ходе саммита Россия - Африка сообщил генеральный директор компании Максим Сергеев.

"Мы уже прорабатываем проекты, у нас есть соглашения - Эфиопия, Мозамбик сегодня должны подписать, вчера подписали ЮАР, <...> Конго, ждем Танзанию и, надеемся, откроем для себя новые регионы", - сказал он в рамках сессии "Россия - Африка: перспективы сотрудничества в области энергетики".

Сергеев отметил, что предложение "полностью посчитанных станций" 5 МВт с потенциалом эффективного масштабирования до 20 МВт востребовано на рынке Африки.

"Мы разработали комплексный подход для развития и реализации проектов в Африке - от поставок энергооборудования заканчивая строительством объектов под ключ с привлечением местных компаний, обучением специалистов, локализацией ряда технологий. Мы готовы предложить систему организации проектного финансирования", - отметил генеральный директор "Интер РАО - экспорт".

Министр энергетики России Николай Шульгинов в ходе сессии заявил, что несколько российских компаний готовы предлагать свои компетенции в области строительства и модернизации энергообъектов Африки.

"Интер РАО - экспорт" в консорциуме с "Силовыми машинами", возможно, даже с "Русгидро", могут предложить компетенции в области строительства, модернизации объектов, в области поставок энергооборудования. И "Юнигрин энерджи" - российский производитель солнечных модулей, который имеет большой опыт и проекты, выигранные конкурсы, успешно работает во многих странах", - отметил министр.