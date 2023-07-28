Минсельхоз России увеличит число сельхозатташе в Африке в 1,5 раза

Заместитель главы ведомства Сергей Левин отметил, что в африканские страны уже направили восемь представителей министерства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Минсельхоз России направил восемь сельхозатташе в страны Африки, в ближайшее время их количество будет увеличено в 1,5 раза. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин в ходе выступления на саммите Россия - Африка.

"Мы со стороны Минсельхоза оказываем всемерную поддержку развития нашего товарооборота с африканскими странами. В страны Африки уже направлено восемь представителей Минсельхоза, наших сельхозатташе. В ближайшее время мы увеличим их количество почти в 1,5 раза. Будем укреплять и это направление нашего сотрудничества", - сказал он.

Левин отметил, что Африка является одним из важнейших партнеров России в области торговли сельхозпродукцией и продовольствием. На долю России приходится порядка 20% африканского импорта пшеницы, 18% импорта ячменя, более 13% импорта растительного, соевого и подсолнечного масел. "Таким образом, мы обеспечиваем страны Африки базовыми сельскохозяйственными продуктами, с которыми в первую очередь связана продовольственная безопасность, которые важны для каждого жителя континента", - подчеркнул он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.