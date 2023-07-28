Африканская энергопалата считает, что России и Африке пора заключать соглашения по газу

Председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк сообщил, что 600 млн африканцев не имеют доступа к электричеству

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. России и Африке нужно переходить от обсуждения энергопроектов к заключению конкретных соглашений в газовой сфере, считает председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.

"Как раз сейчас тот момент, когда есть газ в России, и нужен газ в Африке. Не хватает этой связи. Все эти процессы занимают слишком много времени. Пора заключить газовую сделку, поскольку газ может помочь решить африканские проблемы, помочь начать развивать многие проекты", - сказал он на саммите Россия - Африка.

По его словам, "Газпрому" удалось добиться существенного прогресса за последние месяцы по сотрудничеству со странами континента, компания проводила специальную сессию по возможности сотрудничества в Йоханнесбурге.

"Африканцы уже готовы жениться, а Россия как будто на этапе свиданий. Нам уже пора подписывать контракты, пора вступать в серьезные отношения. Наверное, мы уже слишком много говорим, пора действовать",- подчеркнул глава палаты.

Он отметил, что 600 млн африканцев не имеют доступа к электричеству. "Без газа мы не можем эффективно развиваться", - добавил глава палаты.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.