AMD инвестирует $400 млн в разработку микрочипов в Индии

Ожидается, что инновационный центр в Бангалоре откроется ближе к концу года, а через пять лет в нем будут работать около 3 тыс. инженеров

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июля. /ТАСС/. Американский производитель микрочипов AMD инвестирует в следующие пять лет $400 млн в научно-исследовательскую работу в Индии. Об этом сообщил вице-президент компании Марк Пейпермейстер.

По его словам, которые привела пресс-служба компании, в Бангалоре будет создан инновационный центр, который займется разработкой новых микрочипов. Он станет крупнейшим подобным центром для AMD. Ожидается, что комплекс откроется ближе к концу года, а через пять лет в нем будут работать около 3 тыс. инженеров.

"Расширяя присутствие в Бангалоре и вкладывая новые инвестиции, мы вносим свой вклад в развитие инноваций в Индии и в поддержку ее программы по развитию отрасли полупроводников", - заявил Пейпермейстер.

Пейпермейстер объявил планы компании на конференции Semicon India 2023 в Гандинагаре. В свою очередь министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав от лица правительства приветствовал решение AMD "расширить передовые исследовательские операции" в стране.

AMD наладила присутствие в Индии в 2001 году. Сейчас ее филиалы открыты в пяти городах страны, в которых работает в общей сложности 6,5 тыс. человек.

Правительство Индии рассчитывает создать в стране собственную отрасль производства полупроводников. С этой целью власти активно привлекают зарубежные компании, создавая благоприятные условия для размещения производства в стране. Так, в июне штат Гуджарат подписал соглашение с Micron Technology о создании завода в регионе, общие инвестиции в который могут составить почти $3 млрд.