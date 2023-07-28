Совфед одобрил закон об упрощенном порядке госзакупок для Минобороны

Документ позволит в кратчайшие сроки обеспечивать потребность в неотложных срочных "малых закупках" товаров, работ, услуг, исключить организационную и бумажную волокиту

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, который позволяет Минобороны и подведомственным ему учреждениям производить закупку товаров, работ и услуг у единственных поставщиков на основе любых гражданско-правовых сделок, предусмотренных Гражданским кодексом (ГК) РФ.

Сейчас нормы закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" разрешают заказчикам, имеющим возможность осуществлять закупки у единственного поставщика, заключать контракт в любой форме. Одобренный закон распространяет действие этой нормы на закупки Минобороны у единственных поставщиков "в целях проведения специальной военной операции и выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства".

"В ходе ведения хозяйственной деятельности у заказчиков появляется необходимость осуществлять срочные "малые закупки" как в безналичном порядке, так и за наличные денежные средства без необходимости проведения зачастую длительной процедуры заключения государственного контракта", - говорится в пояснительной записке.

Закон позволит в кратчайшие сроки обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных "малых закупках" товаров, работ, услуг, исключить организационную и бумажную волокиту. Кроме того, появляется возможность оплачивать поставленную продукцию непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства.