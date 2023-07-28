Совфед одобрил закон об исламском банкинге

Кабмин может расширить территорию проведения эксперимента по согласованию с Банком России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон об установлении в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане экспериментального правового режима деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию. Территория проведения эксперимента может быть расширена правительством по согласованию с Банком России.

Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. Запрещены выплата процентов (риба) и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности (гарар), а также финансирование определенных секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов. Нельзя финансировать торговлю всем перечисленным. Распространенные операции исламского банкинга - рассрочка, лизинг, долевое финансирование.

Законом устанавливается двухгодичный срок проведения эксперимента (с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года), который также может быть продлен правительством по согласованию с ЦБ.

Приобрести статус участника эксперимента вправе кредитная организация, некредитная финансовая организация, юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества. Юридическое лицо приобретает статус участника эксперимента со дня внесения сведений о нем в реестр участников и утрачивает статус участника со дня исключения этих сведений из реестра, который ведет ЦБ.

Предусмотрено создание при правительстве РФ экспертного совета экспериментального правового режима для подготовки предложений по регулированию партнерского финансирования в России. По предложениям экспертного совета могут быть внесены изменения в законодательство страны по вопросам регулирования партнерского финансирования.

Участники эксперимента при совершении сделок (операций) по партнерскому финансированию не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки. При этом допускается установление вознаграждения в виде переменной величины, значение которой изменяется в зависимости от результатов совершения сделок.

Требования к собственным средствам участников эксперимента

Минимальный размер собственных средств (чистых активов) участника эксперимента, не являющегося кредитной или некредитной финансовой организацией, устанавливается на срок проведения эксперимента в следующем размере: с 1 сентября 2023 года - 10 млн рублей, с 1 января 2024 года - 15 млн рублей.

Также документом уточняется, что участники эксперимента вправе привлекать денежные средства или иное имущество физических и юридических лиц в форме займа, приема имущества в доверительное управление, а также путем размещения облигаций. Были одобрены так называемые антиотмывочные нормы, согласно которым участники эксперимента будут обязаны предоставлять уполномоченному органу по запросу информацию о сделках, об их характере и целях.

Предусмотрена возможность использования гражданами материнского капитала при оплате обязательств по договору купли-продажи жилого помещения с отсрочкой (рассрочкой) платежа с организацией - участником эксперимента.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.