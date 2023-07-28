Совфед одобрил закон о переводах до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами

Мера будет распространяться только на переводы в Системе быстрых платежей либо в приложении банка

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, который обязывает банки без взимания комиссий осуществлять перевод денежных средств в размере до 30 млн рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физлица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием Системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ.

Новая норма устанавливается "в целях пресечения возможности создания заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между банками", говорится в пояснительной записке. Мера будет распространяться только на переводы в Системе быстрых платежей либо в приложении банка. При этом кредитная организация не сможет ограничивать размер или число операций в пределах этой суммы.

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комиссии будут взиматься при кассовом обслуживании, так как банки несут реальные затраты в обслуживании, когда клиенты таким образом осуществляют переводы. По мнению депутата, принятая норма будет стимулировать переход в онлайн-переводы. Банки будут обязаны информировать граждан в офисе, на сайте и в мобильном приложении о правилах взимания и невзимания комиссии, добавил он.

В настоящее время клиенты банков могут перевести без комиссии через СБП до 100 тысяч рублей в месяц. Если сумма превышает 100 тысяч рублей в месяц, то комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.