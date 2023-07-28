Путин заявил, что сложности на мировых рынках возникли до ситуации с Украиной

По словам президента РФ, они начали возникать в ходе борьбы с пандемией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Проблемы на мировых рынках продовольствия и энергетики возникли еще до ситуации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия - Африка.

"Я уже говорил и хочу просто повторить. Ведь сложности на продовольственном и энергетическом рынках мировых возникли не вчера, и не из-за ситуации с Украиной. Они возникли, начали возникать в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, когда многие страны, в том числе индустриально развитые страны, закрывая предприятия по санитарным соображениям, вынуждены были соответствующим образом поддерживать свое население и свое производство в различных отраслях", - сказал Путин.

По его словам, причиной проблем стала денежная эмиссия в западных странах. "В Соединенных Штатах провели колоссальную миссию, и в Еврозоне провели колоссальную эмиссию. В Еврозоне чуть поменьше, в США очень в большом объеме. Напечатанные деньги начали направлять на то, чтобы скупать продовольствие на мировых рынках. И цены взлетели сразу", - пояснил президент РФ.

Он также обратил внимание на недальновидную политику стран Запада в области энергетики, когда они, "забегая вперед, не имея никаких оснований рассчитывать на эффективность альтернативных видов энергии, начали пренебрегать углеводородами, не вкладывали деньги в развитие углеводородной энергетики".

Все это, отметил Путин, привело к росту цен на энергетические ресурсы и в конечном итоге отразилось на стоимости удобрений.

"Это одна ошибка за другой. Это фундаментальные вещи, которые перевернули рынки продовольствия, рынки минеральных удобрений и энергетики. Вот где причина роста цен. Конечно, то, что происходит сегодня на Украине, в известной степени стимулирует эти процессы, но первопричина не здесь, первопричина в фундаментальных ошибках индустриально развитых стран в финансовой, энергетической политике. Вот где причина роста цен на продовольствие в конечном итоге. Ну, конечно, мы должны думать и о том, что лежит на поверхности, и мы сегодня еще об этом поговорим. Я имею в виду и кризис на Украине", - заявил президент РФ.