ПСБ к сентябрю увеличит количество банкоматов в Мариуполе почти втрое

Они будут доступны не только в офисах банка, но и в местах общего пользования, в частности, в торговых центрах и супермаркетах

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) увеличит число банкоматов в Мариуполе ДНР с 28 до 80. Они будут доступны не только в офисах банка, но и в местах общего пользования, в частности, в торговых центрах и супермаркетах, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"ПСБ обеспечил жителям Мариуполя доступ к набору финансовых продуктов и услуг, установив в своих офисах 28 банкоматов. Продолжая развивать банковскую инфраструктуру, ПСБ к сентябрю 2023 года увеличит сеть банкоматов в Мариуполе почти втрое - до 80 устройств", - сообщили в пресс-службе.

Помимо офисов ПСБ, они заработают в местах общего доступа для горожан - в торговых центрах, супермаркетах, госучреждениях и других.

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому, государственные банки, выполняющие функции регулятора в ДНР и ЛНР, должны быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы банку ПСБ. Интеграция Центробанка ДНР была завершена в начале июля.