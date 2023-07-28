Путин предложил странам Африки вместе выработать инструменты реализации проектов

Президент обратил внимание на имеющиеся у Москвы компетенции и финансовые возможности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал страны Африки вместе выработать инструменты для реализации новых проектов, обратив внимание на имеющиеся у Москвы компетенции и финансовые возможности.

"У России есть компетенции развития любой инфраструктуры. Любой - я хочу это подчеркнуть. И компетенции очень хорошие, а также есть финансовые источники для того, чтобы решать эти задачи", - сказал глава российского государства на пленарном заседании саммита Россия - Африка, говоря о развитии взаимодействия. "Нужно только нам совместно предложить и выработать взаимовыгодные, эффективные с экономической точки зрения инструменты решения этих вопросов", - предупредил российский лидер.

Президент РФ считает, что "у Африки достаточно ресурсов, чтобы выработать совместно со своими партнерами, в том числе из России, эти инструменты". "Что касается подготовки кадров, у нас очень хороший опыт работы с талантливой молодежью из Африки, и я думаю, что это вообще самое главное, потому что будущее мировой экономики зависит от высоких технологий, а развитие высоких технологий без специалистов просто невозможно", - указал глава российского государства. Он назвал подготовку кадров "очень важным направлением совместной работы".