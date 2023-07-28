Якутия намерена развивать сотрудничество с машиностроителями ЛНР

По словам постоянного представителя Якутии при президенте России Андрея Федотова, предприятия республики активно занимаются импортозамещением

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Якутия с учетом высокого темпа промышленного развития намерена сотрудничать с машиностроителями Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Луганске состоялась рабочая встреча постоянного представителя Якутии при президенте России Андрея Федотова с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. "Постпред рассказал руководителю региона о высоком темпе промышленного развития в Якутии и высказал заинтересованность в партнерстве с машиностроителями ЛНР", - говорится в сообщении.

Как отметил Федотов, предприятия Якутии "активно занимаются импортозамещением". "Западная техника постепенно выводится из эксплуатации, и мы очень заинтересованы в том, чтобы работать вместе с машиностроительным комплексом Донбасса. В Якутии идет бурное развитие горной промышленности и здесь у нас есть большие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества", - приводятся в сообщении его слова.

Кроме того, в Луганской Народной Республике бойцам вручили ключи от квадроциклов "Сокол" - вездеходной техники якутского производства. Квадроциклы приспособлены к езде в различных дорожных условиях, также они могут преодолевать и небольшие водные преграды.