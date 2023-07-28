Совфед одобрил закон об ограничении продаж этанола для борьбы с суррогатным алкоголем

Производители лекарственного этанола будут обязаны наносить средства идентификации на первичную упаковку

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий правила продажи этанола организациями оптовой торговли лекарственными препаратами и сужающий круг его потенциальных покупателей.

По данным МВД и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, существенная доля спиртосодержащих лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием "этанол" попадает в нелегальный оборот и используется в качестве сырья для производства суррогатной алкогольной продукции, говорится в пояснительной записке.

Закон предусматривает нормы, согласно которым организации оптовой торговли лекарствами смогут продавать этанол только юридическим лицам или ИП, имеющим лицензию на фармацевтическую либо на медицинскую деятельность, медицинским организациям, а также аккредитованным испытательным лабораториям в области контроля качества лекарств.

Производители лекарственного этанола будут обязаны наносить средства идентификации на первичную упаковку. Средство идентификации будет наноситься на вторичную (потребительскую) упаковку в случае, если такая упаковка является индивидуальной вторичной упаковкой этого лекарства. В случае отсутствия вторичной упаковки или наличия упаковки, в которой находится более одной единицы лекарства в первичной упаковке, средство идентификации наносится на первичную упаковку.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года за исключением норм, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу. В новых регионах РФ нормы документа будут применяться с 1 сентября 2024 года.