"Татнефть" получила хороший дебит по некоторым разведочным скважинам в Ливии

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию "Татнефти" Нурислам Сюбаев сообщил, что в 2023 году компания завершит экономическую оценку бурения, чтобы понять, продолжать ли там работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. "Татнефть" пробурила разведочные скважины в Ливии, по некоторым из них компания получила хороший дебит. В 2023 году компания завершит экономическую оценку бурения, чтобы понять, продолжать ли там работы. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по стратегическому развитию "Татнефти" Нурислам Сюбаев в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Мы пробурили разведочные скважины в соответствие с планом поиска. По некоторым из них получили хороший дебит. Сейчас производим техэкономический расчет, если он будет положительный, мы перейдет на стадию опытно-промышленной разработки", - сказал он.

"Да. Расчеты, конечно [завершим в этом году]. Потом поймем, будем ли продолжать [бурить]", - так ответил он на вопрос о том, завершит ли компания расчеты в 2023 году.