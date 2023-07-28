Лидер Мали поблагодарил Путина за предложение по поставкам зерна в Африку

Как отметил Ассими Гоита, президент РФ "проявил много прагматизма, реализма в этом вопросе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил президента России Владимира Путина за предложение по поставкам зерна в Африку.

"Господин президент [Владимир Путин], я хотел бы поддержать вашу работу в плане заключения справедливого соглашения об экспорте зерна на Африканский континент. Вы проявили много прагматизма, реализма [в этом вопросе]", - сказал Гоита на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

Ранее Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, заявил, что РФ готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив при этом и его бесплатную доставку.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним проводится экономический и гуманитарный форум. Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.