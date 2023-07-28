Экспорт зерна из Кузбасса в 2022-2023 сельскохозяйственном году вырос вдвое

Показатель достиг 150 тыс. тонн

ТАСС, 28 июля. Экспорт зерна и продуктов его переработки из Кемеровской области в 2022-2023 сельскохозяйственном году (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) составил 150 тыс. тонн, что в два раза больше показателей предыдущего аграрного периода. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба алтайского филиала Центра оценки качества зерна по итогам прошедшего в Кузбассе "Дня поля - 2023".

"Показатели Кузбасского экспорта побили все рекорды. Из Кемеровской области в 2022/23 сельскохозяйственном году было экспортировано 150 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, что в два раза больше, чем за предыдущий период. В частности, экспорт местной пшеницы составил 29 тыс. тонн, это на 58% больше, чем в 2021/22 сельхозгоду, поставка зерновых и зернобобовых культур за рубеж возросла на 72%, масличных культур - в два раза, а кормов и комбикормов - в девять раз. Основными импортерами Кемеровского зерна являются Казахстан, Китай, Монголия, Литва, Латвия, Белоруссия и Киргизия", - рассказали в пресс-службе.

Заместитель директора Центра оценки качества зерна Мария Шостак также отметила прогресс кузбасских аграриев. В частности, динамика валового сбора зерновых и зернобобовых культур в регионе показала наилучшие за 10 лет результаты. Так, урожайность составила 29,5 ц/га, что на 3,7 ц/га больше, чем за прошлый сельскохозяйственный сезон.

Также министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов отметил важность проведения подобных мероприятий. "Встреча позволила сибирским растениеводам обменяться опытом с лучшими экспертами отрасли и быть в курсе последних тенденций развития сельского хозяйства. В процессе живого диалога аграрии, научные эксперты и участники рынка обсудили способы решения проблем в области посевного материала", - рассказал Ариткулов.

"День поля - 2023" в Кузбассе собрал более 300 аграриев со всей Сибири. В 2023 году мероприятие проходит под названием "Развитие Отечественной селекции семян в Сибири. Опыт Кузбасса".