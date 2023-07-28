Совфед одобрил закон об упрощении перехода в юрисдикцию РФ экономически значимых компаний

Под экономически значимой организацией понимается российское хозяйственное общество, имеющее существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, направленный на упрощение перехода в юрисдикцию РФ экономически значимых организаций.

Документ устанавливает изъятия ограничительного характера для иностранных холдинговых компаний при осуществлении ими корпоративных прав в отношении экономически значимых организаций. При этом такие изъятия не направлены на необоснованное ущемление прав и законных интересов иностранных холдинговых компаний, их участников (акционеров) и иных лиц.

Под экономически значимой организацией понимается российское хозяйственное общество, имеющее существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности РФ (полный перечень определит правительство РФ). Критериями отнесения к таким организациям будут: объем выручки выше 75 млрд рублей, стоимость активов более 150 млрд рублей, штат сотрудников свыше 4 тыс. человек. Под иностранной холдинговой компанией понимается иностранное юрлицо, которое связано с иностранными государствами, совершающими в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия. При этом ему должно принадлежать не менее чем 50% голосующих акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организации.

Закрепляется перечень обстоятельств, когда осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации приостанавливается.

Председатель профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что закон содержит положения, имеющие важное значение для стабилизации российской экономики. Как пояснил депутат, эти нормы связаны с возвращением в Россию компаний, которые были зарегистрированы за рубежом и продолжают управляться из-за рубежа.

По его словам, закон вводит механизм, упрощающий переход в российскую юрисдикцию тем компаниям, которые являются экономически значимыми, стратегическими. Обратившись в суд, российские акционеры смогут решить проблему перехода из офшорной в российскую юрисдикцию.