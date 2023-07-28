Росгеология провела переговоры о работе в Южном Судане

Министр горнодобывающей промышленности республики Мартин Гама Абуча сообщил, что в Южном Судане есть множество полезных ископаемых, в том числе медь, уран и литий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. "Росгеология" провела переговоры о возможности работы в Южном Судане, сообщил министр горнодобывающей промышленности республики Мартин Гама Абуча.

"Хорошо, что здесь присутствует "Росгео", с которой мы уже провели продуктивные переговоры о работе в Южном Судане", - сказал он на сессии в ходе саммита Россия - Африка.

По словам министра, в Южном Судане есть множество полезных ископаемых, в том числе медь, уран и литий. "Если мы проведем геологоразведку, то выяснится, что в нашей стране может обнаружиться больше полезных ископаемых, чем в других странах этой части Африки", - полагает он.

"Мы хотим пригласить все российские компании, всех российских инвесторов работать с нами", - заявил Мартин Гама Абуча, добавив, что у страны "нет денег, но после переговоров и деньги могут найтись".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним проходит экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, является "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй Медиафорум Россия-Африка.