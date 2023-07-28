Эксперты: доля иностранных вендоров в кибербезопасности РФ к 2026 году вырастет на 8%

Согласно прогнозу Центра стратегических разработок, российский рынок кибербезопасности вырастет почти в три раза к 2027 году - до 559 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Почти все основные иностранные (западные) вендоры в сфере кибербезопасности частично ушли с российского рынка, но их доля за счет поставщиков только из Китая и дружественных стран вырастет на 8% к 2026 году. Такой прогноз дал Центр стратегических разработок (ЦСР) в своем обзоре ИБ-рынка на саммите Россия - Африка.

"Необходимо отметить попытки экспансии на отечественный рынок компаний из дружественных стран, особенно Китая. За их счет доля зарубежных вендоров может вырасти до 8% к 2026 году", - сообщается в обзоре. Аналитики ЦСР тем не менее отметили, что факторов, которые позволили бы им занять существенную долю рынка РФ, не просматривается.

Согласно общему прогнозу, российский рынок кибербезопасности вырастет почти в три раза к 2027 году - до 559 млрд рублей. Совокупный среднегодовой темп роста рынка в 2027 году составит 24%.

По итогам 2022 года в тройке лидеров рынка кибербезопасности в России оказались только отечественные поставщики: "Лаборатория Касперского", Positive Technologies и BI.Zone. Четвертую строчку занимает Check Point Software Technologies - единственная иностранная компания среди основных ИБ-вендоров, которая не прекратила поставки ПО в Россию.

С учетом всех факторов отечественные вендоры смогут довести до окончательной зрелости линейку своих продуктов в 2023-2024 годах, прогнозирует ЦСР. "Соответственно можно ожидать дополнительный и существенный приток средств в рынок в данный период", - заключается в обзоре.