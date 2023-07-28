Обороты московской сферы платных услуг за пять месяцев 2023 года выросли на 7,5%

Наиболее значимый вклад обеспечили компании, оказывающие транспортные услуги, а также учреждения образования, культуры и туризма

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Объем платных услуг, оказанных населению московскими предприятиями, в январе - мае 2023 года составил 1,2 трлн рублей, что на 7,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах. Наиболее значимый вклад обеспечили компании, оказывающие транспортные услуги, а также учреждения образования, культуры и туризма, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сфера услуг Москвы продолжает динамично развиваться. Столичные предприниматели смогли адаптироваться к непростым экономическим условиям и заполняют освободившиеся ниши. С начала текущего года этот сегмент экономики поступательно рос, демонстрируя одни из самых высоких темпов среди регионов страны. За пять месяцев этого года объем платных услуг населению Москвы вырос на 7,5%, в то время как в среднем по России прирост в сопоставимых ценах составил 3,5%", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Наиболее активную динамику в первые пять месяцев текущего года продемонстрировали организации культуры и спорта, оборот которых прибавил более 20% и составил 48 млрд рублей. Выручка в сфере транспортных услуг выросла более чем на 18% - до 376 млрд рублей. В образовательных сервисах прирост составил 13,2%, до 101,4 млрд рублей, гостиничный и туристический бизнес увеличили выручку почти на 10% - до 43,7 млрд рублей.