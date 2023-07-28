В Госдуме готовят ужесточения в сфере выпуска и оборота пива и пивных напитков

Депутат Максим Топилин пояснил, что "производители будут обязаны называть тот продукт, который они производят, теми словами, которыми он должен называться - если это пивной напиток, то он так и должен называться"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин анонсировал новые законодательные меры, призванные ввести ужесточения в сфере производства и оборота слабоалкогольной продукции, в частности пива и пивных напитков. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас мы готовим такой законопроект, есть поручение [спикера Госдумы] Вячеслава Викторовича Володина на эту тему, с Минфином и Росалкогольрегулированием. <...> Это же вот серия таких пивных напитков, там много рекламных ходов, когда все это называется "Мистер сидр" - никакого отношения к нормальному сидру это не имеет", - сказал Топилин. По его словам, название должно соответствовать содержанию, нельзя напиток "называть "Виски-кола", если это пивной напиток, и так далее". "Это будет введено в законодательство, есть специальный реестр, где эти наименования содержатся, и производители будут обязаны называть тот продукт, который они производят, теми словами, которыми он должен называться - если это пивной напиток, то он так и должен называться, без всяких дополнений, которые вводят потребителя в заблуждение", - пояснил глава комитета.

Кроме того, предлагаются другие ограничения для производителей пивных напитков. "Мы предлагаем - это будет введено в законодательство, надеюсь, это все поддержат, что пивные напитки могут производить только те, кто производит пиво", - рассказал депутат.

Также Топилин напомнил, что сейчас пиво вообще не лицензируется в розничной торговле, то есть магазину не надо получать специальную лицензию на торговлю пивом. "Если вино и крепкий алкоголь в рознице лицензируется, то пиво - нет. Поэтому я думаю, что в последующем, аккуратно обсуждая это с производителями - потому что в этом году был принят закон о реестре пивоваров, а это дополнительная нагрузка и прослеживаемость пивных напитков, когда тоже все будет в единой системе - здесь мы будем вести диалог с профсообществом с тем, чтобы постепенно к этой теме тоже подходить, но, может быть, этого и не нужно будет делать", - отметил он.