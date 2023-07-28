Сибирская генерирующая компания готова взять электростанции в Африке в концессию

Глава совета директоров СГК Степан Солженицын отметил, что Южная Африка владеет необходимыми институциональными механизмами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК, входит в СУЭК) готова взять африканские электростанции в концессию и допускает, что процедура может стать конкурсной. Об этом заявил председатель совета директоров СГК Степан Солженицын на полях саммита Россия - Африка.

"[Мы можем взять] электростанции в концессию, и дальше, работая с теми же людьми, которые там работают, с теми же подрядчиками, с тем же оборудованием, с местной цепочкой поставок, сделать мероприятия, которые требуются, для того, чтобы повысить готовность этих станций", - сказал он.

По словам Солженицына, в Южной Африке есть независимые производители в части возобновляемых источников энергии - те же механизмы можно использовать и в тепловой энергетике.

"Мы получаем деньги за техническую готовность, не только за энергию, но по сути за мощность, которую мы реально предоставили, когда электростанция была готова к работе. За это получаем цену выше, чем средний тариф, - абсолютный аналог для России программа ДПМ [договор о предоставлении мощности] или отбор на модернизацию", - отметил он.

Глава совета директоров СГК считает, что страна владеет необходимыми институциональными механизмами. При этом процедура отбора может быть конкурсной. "Это может быть конкурсная процедура, необязательно мы - любой, кто может взять электростанцию в концессию и готов за нее отвечать, за всю цепочку по этой станции. Мы предполагаем, что можем в таком конкурсе победить", - сказал Солженицын.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.