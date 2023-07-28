Первый субсидированный рейс из Архангельска по Севморпути выйдет в августе

Продолжительность рейса составит до 75 суток

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июля. /ТАСС/. Первый субсидированный рейс по Северному морскому пути из порта Архангельск состоится в августе, написал в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"Правительство России приняло решение по субсидированию перевозок по СМП, которые мы инициировали и очень ждали. Первый субсидируемый рейс из Архангельска запланирован уже на август. Судно пройдет по маршруту Архангельск - Певек - Владивосток - Магадан - Певек - Архангельск. Перевозка будет осуществляться по льготным тарифам", - написал губернатор.

Предварительно выход судна запланирован на вторую-третью декаду августа, продолжительность рейса составит до 75 суток. Порт Архангельск получил статус порта отправления. Это значит, что у участников программы субсидирования каботажных перевозок по Севморпути появилась возможность строить маршрут через Архангельск.

К субсидируемым перевозкам теперь можно привлекать суда по договору фрахта, что открывает новые возможности по расширению маршрутов для судовладельцев региона. Тарифы морского фрахта по субсидируемым маршрутам в 1,5-2 раза ниже коммерческих.

Механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути был запущен в 2022 году. На это из федерального бюджета ежегодно выделяется по 560 млн рублей. Средства предназначены компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты. Ранее получить субсидию могли только те перевозчики, которые использовали для формирования маршрутов Большой порт Санкт-Петербург или порт Мурманск в западном секторе СМП и порты Владивосток или Восточный как конечные точки. Теперь возможности грузоперевозчиков расширены.