Лукашенко заявил, что Минтрансу Белоруссии надо наладить эффективную работу с РФ и КНР

Президент республики отметил необходимость "договариваться, потому что логистика усложнилась"

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового министра транспорта и коммуникаций Алексея Ляхновича наладить эффективное взаимодействие ведомства с основными партнерами - прежде всего Россией, а также Китаем.

"Что касается министерства транспорта и коммуникаций, вы знаете, что у нас и внутри страны хватает вопросов, и во взаимоотношениях с нашими главными партнерами - Россия, Китай. Особенно Россия - это транзит и так далее. Много вопросов, которые есть", - сказал глава государства, чьи слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что соответствующие вопросы обсуждались и на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я [премьер-министру Белоруссии Роману] Головченко после последней встречи с президентом России изложил наши подходы, договоренности. Нигде нет отторжения. Ваше дело работать", - подчеркнул президент.

"Надо договариваться, потому что логистика усложнилась. Тарифы, допустим, на наши товары - вопрос серьезный. Нам желательно, чтобы эти тарифы [на транспортировку и перевалку грузов] были поменьше. Чтобы предприятия из-за логистики не легли и в убыток не ушли", - добавил Лукашенко.