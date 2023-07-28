Председатель СЖР предложил создать новые международные журналистские организации

Они могут создаваться "из журналистов тех стран, которые основываются на традиционных человеческих ценностях", отметил Владимир Соловьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев предложил создавать новые международные журналистские организации, основывающиеся на традиционных человеческих ценностях.

"Может быть, уважаемые коллеги, настало время создавать новые международные журналистские организации из журналистов тех стран, которые основываются на традиционных человеческих ценностях", - заявил он на второй панельной сессии, организованной ТАСС в рамках медиафорума Россия - Африка.

Соловьев добавил, что по окончании сессии участники могут обменяться визитками и потом встретиться и обсудить все эти вопросы.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.