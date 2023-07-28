28 июля, 11:21
Саммит Россия – Африка

Председатель СЖР предложил создать новые международные журналистские организации

Они могут создаваться "из журналистов тех стран, которые основываются на традиционных человеческих ценностях", отметил Владимир Соловьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев предложил создавать новые международные журналистские организации, основывающиеся на традиционных человеческих ценностях.

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"Может быть, уважаемые коллеги, настало время создавать новые международные журналистские организации из журналистов тех стран, которые основываются на традиционных человеческих ценностях", - заявил он на второй панельной сессии, организованной ТАСС в рамках медиафорума Россия - Африка.

Соловьев добавил, что по окончании сессии участники могут обменяться визитками и потом встретиться и обсудить все эти вопросы.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
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