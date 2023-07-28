В Австралии продали быка породы Абердин-ангус за рекордные $360 тыс.

По данным сайта Beef Central, средняя стоимость быка этой породы в 2022 году составила $8106

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Самого дорогого быка породы Абердин-ангус продали с аукциона в Австралии за рекордные $360 тыс. Об этом сообщает газета The Guardian.

Бык по кличке Удар молнии ушел с молотка в рамках ежегодного аукциона, проводимого семьей Мейн. Общая выручка последних торгов составила $4 млн. Всего было продано 252 животных, в среднем по $16 тыс. за одну особь.

Удар молнии был приобретен австралийской компанией Macka’s Australian Black Angus Beef.

По данным сайта Beef Central, средняя стоимость быка Абердин-ангусской породы в 2022 году составила $8106. Цены на этих быков выросли на 20% в период с 2021 по 2022 года.

Абердин-ангусская порода - порода крупного рогатого скота мясного направления, выведенная в XIX веке в Шотландии. Мясо этих быков отличается нежностью, сочностью и "мраморностью". Абердин-ангусская порода стала второй по распространенности в мире. В России эту породу используют с начала XX века для скрещивания.