Потребление "Алросой" углекислого газа в 1,5 раза превышает объем его выбросов

Гендиректор компании Павел Маринычев пригласил ученых и отраслевых специалистов к участию в экспертной группе проекта по изучению поглощающей способности кимберлита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" и МГУ имени М.В. Ломоносова завершили промежуточные исследования по потреблению кимберлитом углекислого газа. Результаты показывают, что компания потребляет CO2 в полтора раза больше, чем выбрасывает, сообщил в ходе сессии в рамках саммита Россия - Африка генеральный директор компании Павел Маринычев.

"В этом году мы завершили промежуточные исследования вместе с МГУ имени Ломоносова по способности кимберлита поглощать CO2. Ранее было уже известно о такой способности, но сейчас мы официально подтвердили то, что кимберлит потребляет CO2. И если масштабировать это на наши масштабы производства, то "Алроса" в полтора раза больше потребляет CO2, чем выбрасывает", - сказал он.

Маринычев в рамках развития сотрудничества и обмена опытом между компанией и странами Африки пригласил ученых и отраслевых специалистов к участию в экспертной группе проекта по изучению поглощающей способности кимберлита. "Мы также будем рады оказать содействие в проведении аналогичных исследований на месторождениях алмазов в африканских странах", - добавил глава "Алросы".

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, является "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй Медиафорум Россия-Африка.