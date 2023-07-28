Румыния планирует расширить транзит украинского зерна по Дунаю

Глава МИД страны Луминица Одобеску отметила, что страна может открыть новые пункты на границе с Украиной, увеличить штат сотрудников на пунктах и привлечь отставных и действующих лоцманов для ускорения прохода судов по каналам реки

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Румыния рассчитывает быстро расширить один из ключевых транзитных маршрутов для транспортировки зерна с Украины, который пролегает по реке Дунай. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Луминица Одобеску.

Как она сказала в телефонном интервью агентству Bloomberg, Румыния с этой целью может открыть новые пункты на границе с Украиной, увеличить штат сотрудников на уже существующих пунктах и привлечь отставных и действующих лоцманов для ускорения прохода судов по каналам Дуная.

"Мы находимся в тесном контакте с Украиной и определяем наилучшие варианты для увеличения и ускорения транзита. Ситуация в области безопасности, конечно, непростая, но мы готовы и дальше помогать Украине", - сказала министр.

Как пишет агентство, Румыния уже обеспечила транзит более 20 млн тонн зерна с Украины, при том что всего по так называемым коридорам солидарности был транспортирован 41 млн тонн. Украинские компании считают наиболее предпочтительным вариантом для транзита зерна румынский черноморский порт Констанца. Проблема заключается в том, что сама Румыния является крупным экспортером зерна. Если она будет еще и перевалочным пунктом для украинской сельхозпродукции, то это перегрузит и порты, и сухопутные маршруты. По данным Bloomberg, на пунктах пропуска на границе с Украиной уже стоят километровые очереди грузовиков, а на Дунае - десятки судов.

Румыния уже увеличила пропускную способность порта Констанца, модернизировала и возобновила железнодорожное сообщение с Украиной и работает над привлечением лоцманов для управления судами. Они должны будут вести их из города-порта Сулина в дельте Дуная и доходить до украинских портов. По данным румынского министерства транспорта, в мае в городе был зафиксирован рекорд: через порт прошло более 470 судов.

Ранее агентство Reuters сообщало, что международные страховые компании изучают возможность прекращения оказания услуг судам, которые заходят в украинские порты на реке Дунай.