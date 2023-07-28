Молдавия продлила на август контракт с принадлежащей "Интер РАО" МГРЭС

Сообщается, что около 311 тыс. МВт-ч будет закуплено у электростанции в непризнанном Приднестровье

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Молдавская компания "Энергоком" продлила на август контракт на поставку электроэнергии с принадлежащей "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (МГРЭС) в непризнанном Приднестровье. Об этом госкомпания сообщила на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Согласован график поставки электроэнергии от МГРЭС для "Энергоком" на август 2023 года. Общий прогнозируемый объем потребности в потреблении электроэнергии в августе для правого берега составляет примерно 353 тыс. МВт-ч, около 311 тыс. МВт-ч будет закуплено у МГРЭС", - говорится в сообщении. В нем отмечено, что цена осталась прежней - $66 за 1 МВт-ч. Остальная электроэнергия будет закуплена у румынской компании OPCOM.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.