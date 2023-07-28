В Камеруне заявили, что украинский кризис показал важность поставок зерна из РФ Африке

По словам гендиректора информационного агентства Камеруна Ксавье Мессе А Тиати, любые волнения приводят к повышению цен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Страны Африки начали осознавать особую значимость для региона поставок российского зерна и другой продукции после начала конфликта на Украине, поскольку любые волнения приводят к повышению цен. Такое мнение выразил генеральный директор информационного агентства Камеруна (CNA), Ксавье Мессе А Тиати на второй панельной сессии, организованной ТАСС в рамках медиафорума Россия - Африка.

"В том, что касается конфликта между Россией и Украиной, то в ходе него мы начали понимать для себя, что большое количество зерновых культур, 70% зерновых, которых мы потребляем, - это все исходит из России, - отметил гендиректор камерунского информагенства. - Если вы посмотрите на африканские рынки, то мы увидим сейчас, что даже местные производители продукции повысили цены из-за следствий конфликта между Россией и Украиной".

Он добавил, что в Африке за последние 1,5 года также подорожали нефть и газ. "Мы только сейчас начинаем понимать, что Африка очень сильно зависит в своем ежедневном потреблении от России", - заключил спикер.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.