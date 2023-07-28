Рада приняла закон об оптимизации "Оператора ГТС Украины"

В пояснительной записке целью принятия закона названо обеспечение Украине возможности доступа к инструментам поддержки ЕС и МВФ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон об оптимизации структуры компании "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины". Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Рада приняла в целом закон об оптимизации структуры оператора газотранспортной системы Украины, - написал он в Telegram-канале. - В доработанном варианте. Напомню, что это требование МВФ. Даже два". По словам депутата, принятый текст также полностью согласован с энергетическим сообществом.

В пояснительной записке целью принятия закона названо обеспечение Украине возможности доступа к инструментам поддержки ЕС и МВФ.