МИД РФ заявил, что у Запада не выходит санкциями отговорить Африку от бизнеса с Россией

В ведомстве отметили, что западные страны предупреждает ведомства и компании континента об угрозе попадания под вторичные санкции из-за бизнеса с Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Запад предупреждает ведомства и компании Африки об угрозе попадания под вторичные санкции из-за бизнеса с Россией, но у него не выходит отговорить страны Африканского континента от сотрудничества с Москвой. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Страны Африки, мы видим, как с ними работают наши западные партнеры и говорят, что "с Россией сотрудничать не надо, будьте осторожны, Россия находится под санкциями, вы тоже можете попасть под "вторичку". Они с этими сюжетами разговаривают и в профильных ведомствах, и с крупными компаниями, но <…> ничего у них не получается", - сказал он на сессии, посвященной малому бизнесу РФ и африканских стран на саммите Россия - Африка.