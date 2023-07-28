В Минюсте регистрируют приказ о повышении норматива продажи топлива на бирже

Как сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мера будет работать с сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ уже подписало норматив об увеличении продажи бензина на бирже на 1 п.п., мера будет работать с сентября. Сейчас приказ проходит регистрацию в Минюсте. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Приказ мы подписали по увеличению норматива с сентября на бирже на 1 п.п. Он (приказ) сейчас проходит регистрацию", - сказал министр.

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработали документы об увеличении минимального норматива продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 п.п.

Мера направлена на увеличение объема предложения топлива на внутреннем рынке и стабилизацию цен.

Сейчас компании обязаны реализовывать через биржу 12% от общего объема произведенного бензина и 8,5% дизельного топлива. Таким образом, в случае введения нового норматива обязательный объем реализации бензина через биржу достигнет 13%, а дизеля - 9,5%.

Ранее с предложением об увеличении нормативов продаж бензина и дизеля выступила ФАС на фоне роста биржевых цен на топливо до рекордных значений. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал это предложение, а также поручил обсудить возможность дальнейшего наращивания нормативов в случае обострения рыночной ситуации.

Начиная с середины мая 2023 года, оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрировали рост до рекордных значений. С начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 50%, при этом объем его реализации в первом полугодии, по данным СПбМТСБ, снизился на 11,2%.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.